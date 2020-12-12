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    Новости

    «Дом Дракона»: в приквеле «Игры престолов» сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’Арси

    12 декабря 2020
    Кот-император
    12.12.2020
    660
    1 минута на чтение
    «Дом Дракона»: в приквеле «Игры престолов» сыграют Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и Оливия Кук

    HBO объявила, что к актёрскому составу «Дома Дракона» — приквелу «Игры престолов» — присоединились ещё три артиста. Поклонники «Доктора Кто», доставайте звуковые отвёртки!

    • Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона») — принц Деймон Таргариен.
    • Оливия Кук («Первому игроку приготовиться», «Мотель Бейтса») — Алисента Хайтауэр.
    • Эмма Д’Арси («Искатели правды», «Страсть к приключения») — принцесса Рейнира Таргариен.

    Ранее канал анонсировал, что Визериса Таргариена сыграет Пэдди Консидайн («Армагеддец», «Третий день» и «Аутсайдер»). Это ведущая роль.

    В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов».

    Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.

    Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.

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    Кот-император
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