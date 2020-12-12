«Дом Дракона»: в приквеле «Игры престолов» сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’Арси

HBO объявила, что к актёрскому составу «Дома Дракона» — приквелу «Игры престолов» — присоединились ещё три артиста. Поклонники «Доктора Кто», доставайте звуковые отвёртки!
- Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона») — принц Деймон Таргариен.
- Оливия Кук («Первому игроку приготовиться», «Мотель Бейтса») — Алисента Хайтауэр.
- Эмма Д’Арси («Искатели правды», «Страсть к приключения») — принцесса Рейнира Таргариен.
Ранее канал анонсировал, что Визериса Таргариена сыграет Пэдди Консидайн («Армагеддец», «Третий день» и «Аутсайдер»). Это ведущая роль.
В основе «Дома дракона» лежит роман «Пламя и кровь», а его действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов».
Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.
Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.
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