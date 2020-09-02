«Довод» заработал на предпродажах билетов в России больше 13 миллионов рублей

По данным ЕАИС, «Довод» собрал на предворительных продажах билетов в России больше 13 миллионов рублей, что с учетом пандемии крайне хороший результат.

Это новый рекорд для фильмов Кристофера Нолана. Для сравнения, у«Дюнкерка» эта сумма составляет 5,2 миллиона.

Большинство билетов продано на первый уик-энд. И около половины покупателей пойдут на боевик в день премьеры.

Аналитики полагают, что в первые выходные «Довод» заработает примерно 100 миллионов рублей, а за все время проката — 500 миллионов.

В России фильм выйдет 3 сентября.