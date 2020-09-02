«Довод» заработал на предпродажах билетов в России больше 13 миллионов рублей

По данным ЕАИС, «Довод» собрал на предворительных продажах билетов в России больше 13 миллионов рублей, что с учетом пандемии крайне хороший результат.
Это новый рекорд для фильмов Кристофера Нолана. Для сравнения, у«Дюнкерка» эта сумма составляет 5,2 миллиона.
Большинство билетов продано на первый уик-энд. И около половины покупателей пойдут на боевик в день премьеры.
Аналитики полагают, что в первые выходные «Довод» заработает примерно 100 миллионов рублей, а за все время проката — 500 миллионов.
В России фильм выйдет 3 сентября.
Читайте также
«Довод» хорошо стартовал в прокате в первые выходные
Дмитрий Кинский | 31.08.2020
Warner Bros. довольна результатами.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Новости фантастики
На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Космический контакт»
Второй сезон «Мандалорца» стартует 30 октября
Netflix покажет российский сериал «Эпидемия» на Западе
В Netflix до конца года добавят 100 русских фильмов и сериалов
Инсайдер: Джейсон Момоа может сыграть охотника на монстров в приквеле «Ведьмака»
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.