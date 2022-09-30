Dragon Age: Dreadwolf подойдет как давним фанатам, так и новичкам в серии

BioWare в своем блоге немного рассказала о работе над новой Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf.
По словам сценаристов, игра наградит давних фанатов серии, которые хорошо разбираются в лоре, но в то же время она станет хорошей стартовой точкой для новичков во франшизе.
У нас разношерстная аудитория, так что в процессе разработки мы думали, как поощрить давних фанатов и не оттолкнуть при этом новых игроков.
Кроме того, разработчики опубликовали несколько страниц из кодекса игры — пусть и без особых деталей и спойлеров.
У Dragon Age: Dreadwolf пока нет даты выхода.
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