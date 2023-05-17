Драка на крыше и зрелищная погоня — новый трейлер «Миссии невыполнима: Смертельная расплата»

Paramount Pictures выпустила полноценный трейлер первой части «Миссии невыполнима: Смертельная расплата».
Главную роль исполняет бессменный Том Круз. А режиссером выступает Кристофер Маккуорри.
В новом фильме Итан и его команда берет самую сложную миссию: найти мощное оружие, угрожающее всему человечеству, прежде чем оно попадет в чужие руки.
Премьера состоится 12 июля.
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Редактор
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