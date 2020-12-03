«Дюна», «Матрица» и другие фильмы WB выйдут на HBO Max параллельно с кинопоказом

Warner Bros. объявила о масштабных изменениях в графике релизов своих картин в 2021 году. Кинокомпания собирается придерживаться схемы «месячный релиз фильма на HBO Max параллельно с театральным релизом по всему миру» для всех лент, которые запланированы на следующий год.

Сейчас на 2021-й у WB стоят «Дюна», «Матрица 4», Mortal Kombat, сиквел «Космического джема», «Отряд самоубийц», «В высотах», «Годзилла против Конга», «Том и Джерри» и многие другие проекты.

Гендиректор WarnerMedia Энн Сарнофф подчеркнул, что новые решения продиктованы «беспрецедентными временами, которые требуют творческих решения». И одним из таких решений станет одновременный релиз.

Никто не хочет открытия больших экранов больше, чем мы. Мы знаем, что новый контент — это источник жизненной силы для театрального проката, но мы должны уравновесить это тем фактом, что мы живём в реальности, в которой большинство кинотеатров США будут работать в ограниченном режиме и в 2021-м.

Ранее по «гибридной» модели вышли «Ведьмы» Роберта Земекиса, а потом WB объявила, что так же покажут и «Чудо-женщину 1984». 25 декабря фильм появится одновременно в некоторых странах в кино и HBO Max.

В России кинокомикс выйдет 14 января.