Джеймс Ганн намекает, что у «Миротворца» хорошие шансы на второй сезон

Джеймс Ганн нарасхват! Режиссёр дал сразу несколько интервью со съёмочной площадки третьей части «Стражей Галактики». В них он поделился соображениями и по поводу «Миротворца», и по поводу «Стражей».
- Прежде всего, режиссёр уверен, что у сериала неплохие шансы на продление. Сейчас, на момент выхода пятого эпизода, «Миротворец» приковал много внимания.
- Ганн также не понимает, как Warner Bros. и HBO позволили ему отснять финал «Миротворца» таким, каким получился. «После всего случившегося мне кажется, что Warner Bros. и HBO, должно быть, сошли с ума», — считает постановщик.
- Режиссёр подтвердил, что он уже работает над неким вторым сериалом для стриминга в этой вселенной. Других подробностей нет.
- Кроме того, Ганн подтвердил, что третья часть «Стражей галактики» станет последней для этой команды. Он описывает фильм как мрачный и эпичный. «Картина отличается от того, что ожидают люди».
«Стражи» запланированы на май 2023 года.
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Алексей Ионов | 13.01.2022
Джеймс Ганн в своём репертуаре.
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