Джеймс Ганн намекает, что у «Миротворца» хорошие шансы на второй сезон

Джеймс Ганн нарасхват! Режиссёр дал сразу несколько интервью со съёмочной площадки третьей части «Стражей Галактики». В них он поделился соображениями и по поводу «Миротворца», и по поводу «Стражей».

Прежде всего, режиссёр уверен, что у сериала неплохие шансы на продление. Сейчас, на момент выхода пятого эпизода, «Миротворец» приковал много внимания.

Ганн также не понимает, как Warner Bros. и HBO позволили ему отснять финал «Миротворца» таким, каким получился. «После всего случившегося мне кажется, что Warner Bros. и HBO, должно быть, сошли с ума», — считает постановщик.

Режиссёр подтвердил, что он уже работает над неким вторым сериалом для стриминга в этой вселенной. Других подробностей нет.

Кроме того, Ганн подтвердил, что третья часть «Стражей галактики» станет последней для этой команды. Он описывает фильм как мрачный и эпичный. «Картина отличается от того, что ожидают люди».

«Стражи» запланированы на май 2023 года.