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    Новости

    Джеймс Ганн намекает, что у «Миротворца» хорошие шансы на второй сезон

    28 января 2022
    28.01.2022
    922
    0 минут на чтение
    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 5

    Джеймс Ганн нарасхват! Режиссёр дал сразу несколько интервью со съёмочной площадки третьей части «Стражей Галактики». В них он поделился соображениями и по поводу «Миротворца», и по поводу «Стражей».

    • Прежде всего, режиссёр уверен, что у сериала неплохие шансы на продление. Сейчас, на момент выхода пятого эпизода, «Миротворец» приковал много внимания.
    • Ганн также не понимает, как Warner Bros. и HBO позволили ему отснять финал «Миротворца» таким, каким получился. «После всего случившегося мне кажется, что Warner Bros. и HBO, должно быть, сошли с ума», — считает постановщик.
    • Режиссёр подтвердил, что он уже работает над неким вторым сериалом для стриминга в этой вселенной. Других подробностей нет.
    • Кроме того, Ганн подтвердил, что третья часть «Стражей галактики» станет последней для этой команды. Он описывает фильм как мрачный и эпичный. «Картина отличается от того, что ожидают люди».

    «Стражи» запланированы на май 2023 года.

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    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

     Алексей Ионов |  13.01.2022

    Джеймс Ганн в своём репертуаре.

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