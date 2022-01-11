Джеймс Ганн работает над еще одним сериалом DC

Джеймс Ганн в одном из интервью признался, что работает над еще одним сериалом DC, но подробности о нем режиссер пока держит в секрете.

Сейчас даже неизвестно, связан ли этот проект с «Отрядом самоубийц: Миссия навылет».

Знаете, мы идем вперед. Наше сотрудничество продолжается. Посмотрим, что получится. <…> Я подписался <на еще один проект> прошлой ночью и сегодня утром. Это сериал. Такие дела.

Если это все-таки еще один спин-офф «Отряда самоубийц», то не исключено, что сериал могут посвятить Крысолову 2 в исполнении Даниэлы Мелшиор, которую авторы решили все-таки не убивать в конце фильма.

Напомним, 13 января выйдет «Миротворец» Джеймса Ганна.