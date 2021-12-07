Джеймс Кэмерон хотел сделать своего «Человека-паука» в духе «Терминатора» и «Чужих»

Джеймс Кэмерон в артбуке Tech Noir: The Art of James Cameron назвал своего «Человека-паука» величайшим фильмом, который он в конечном итоге не снял.

В интервью Screen Crush режиссер рассказал, что работал над фильмом в тесном сотрудничестве со Стэном Ли.

Я не сделал ни единого шага, не спросив разрешения у Стэна Ли.

Главной темой его картины должны были стать изменения, которые переживают подростки. И превращение в Человека-паука показалось ему хорошей метафорой.

Это не Человек-паук. Его зовут Человеком-пауком, но он не Человек-паук. Он — Подросток-паук. Школьник-паук. Он гик, его никто не замечает, он не пользуется популярностью и все такое. <…> И в моем понимании фильм был метафорой полового созревания и всех изменений в вашем теле, ваших тревог по поводу своего места в обществе, ожиданий и отношений с противоположным полом.

Поэтому Кэмерон решил внести некоторые изменения вроде способности Питера Паркера создавать паутину без веб-шутеров — эта идея в конечном итоге перекочевала в киноадаптацию Сэма Рэйми.

Режиссер хотел сделать картину в духе суровой реальности, которая бы больше напоминала «Терминатора» или «Чужих».