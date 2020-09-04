Джейсон Шрайер: ремейк Prince of Persia покажут 10 сентября

Джейсон Шрайер из Bloomberg в новом выпуске своего подкаста Triple Click подтвердил, что в рамках грядущей Ubisoft Forward анонсируют ремейк Prince of Persia.
Информация об игре появилась несколько недель назад — соответствующую страницу нашли на сайте гватемальского розничного магазина.
Тогда ремейк Prince of Persia можно было предзаказать на PS4 и Nintendo Switch. Но, вероятно, игра будет доступна и на остальных платформах.
Увы, журналисты не стал раскрывать деталей проекта — он упомянул его в контексте недавних скандалов вокруг Ubisoft.
Новая презентация Ubisoft Forward пройдет 10 сентября в 22:00 по МСК.
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