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    Новости

    Джейсон Шрайер: ремейк Prince of Persia покажут 10 сентября

    4 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    04.09.2020
    2994
    0 минут на чтение
    Джейсон Шрайер: ремейк Prince of Persia покажут 10 сентября

    Джейсон Шрайер из Bloomberg в новом выпуске своего подкаста Triple Click подтвердил, что в рамках грядущей Ubisoft Forward анонсируют ремейк Prince of Persia.

    Информация об игре появилась несколько недель назад — соответствующую страницу нашли на сайте гватемальского розничного магазина.

    Тогда ремейк Prince of Persia можно было предзаказать на PS4 и Nintendo Switch. Но, вероятно, игра будет доступна и на остальных платформах.

    Увы, журналисты не стал раскрывать деталей проекта — он упомянул его в контексте недавних скандалов вокруг Ubisoft.

    Новая презентация Ubisoft Forward пройдет 10 сентября в 22:00 по МСК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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