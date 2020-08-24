Джон Карпентер может поучаствовать в производстве новой версии «Нечто»

Зимой мы писали, что студии Blumhouse и Universal приобрели права на экранизацию романа Frozen Hell («Ледяной ад»). Это расширенная версия повести Джона В. Кэмпбелла «Кто идёт?» — книгу не могли отыскать долгие годы, и лишь в 2018-м писатель Джон Бетанкур смог её найти и выпустить при помощи Kickstarter. Продюсер пообещал, что грядущая картина возьмёт лучшее из оригинальной повести, дополненного романа и двух фильмов по мотивам.

Во время панели вопросов и ответов на фестивале Fantasia International Film Festival ведущий пообщался с режиссёром Джоном Карпентером на тему фильма «Нечто». Постановщик подтвердил, что среди прочих своих фильмов он больше всего гордится именно этой картиной. Кроме того, он ответил на вопрос ведущего о том, работает ли кинематографист над новой версией картины:

Может быть, я буду участвовать. Может быть. В будущем.

Ведущий также попросил Карпентера прояснить, чем именно будет новый фильм — сиквелом, приквелом или ремейком.

Я вам не скажу.

Эти реплики идут с 27 минуты.