Джон Карпентер может поучаствовать в производстве новой версии «Нечто»

Зимой мы писали, что студии Blumhouse и Universal приобрели права на экранизацию романа Frozen Hell («Ледяной ад»). Это расширенная версия повести Джона В. Кэмпбелла «Кто идёт?» — книгу не могли отыскать долгие годы, и лишь в 2018-м писатель Джон Бетанкур смог её найти и выпустить при помощи Kickstarter. Продюсер пообещал, что грядущая картина возьмёт лучшее из оригинальной повести, дополненного романа и двух фильмов по мотивам.
Во время панели вопросов и ответов на фестивале Fantasia International Film Festival ведущий пообщался с режиссёром Джоном Карпентером на тему фильма «Нечто». Постановщик подтвердил, что среди прочих своих фильмов он больше всего гордится именно этой картиной. Кроме того, он ответил на вопрос ведущего о том, работает ли кинематографист над новой версией картины:
Может быть, я буду участвовать. Может быть. В будущем.
Ведущий также попросил Карпентера прояснить, чем именно будет новый фильм — сиквелом, приквелом или ремейком.
Я вам не скажу.
Эти реплики идут с 27 минуты.
Читайте также
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
35 лет назад Джон Карпентер создал шедевр ужасов. Его все разгромили, а потом пожалели об этом. Давайте вспомним, как это было.
-
Новости фантастики
Чад Стахелски о «Джоне Уике»: «Я не хочу растягивать идеи на два фильма»
DC выпустит комикс про темнокожего Бэтмена. Нет, это будет не Брюс Уэйн
#АватарСНГ — художники рисуют магов из «Аватара» в национальных костюмах народов СНГ
Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей
DC выпустит мультфильм Batman: The Long Halloween
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.