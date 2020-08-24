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    Новости

    Джон Карпентер может поучаствовать в производстве новой версии «Нечто»

    24 августа 2020
    Кот-император
    24.08.2020
    3846
    0 минут на чтение
    Джон Карпентер может поучаствовать в производстве ремейка «Нечто»

    Зимой мы писали, что студии Blumhouse и Universal приобрели права на экранизацию романа Frozen Hell («Ледяной ад»). Это расширенная версия повести Джона В. Кэмпбелла «Кто идёт?» — книгу не могли отыскать долгие годы, и лишь в 2018-м писатель Джон Бетанкур смог её найти и выпустить при помощи Kickstarter. Продюсер пообещал, что грядущая картина возьмёт лучшее из оригинальной повести, дополненного романа и двух фильмов по мотивам.

    Во время панели вопросов и ответов на фестивале Fantasia International Film Festival ведущий пообщался с режиссёром Джоном Карпентером на тему фильма «Нечто». Постановщик подтвердил, что среди прочих своих фильмов он больше всего гордится именно этой картиной. Кроме того, он ответил на вопрос ведущего о том, работает ли кинематографист над новой версией картины:

    Может быть, я буду участвовать. Может быть. В будущем.

    Ведущий также попросил Карпентера прояснить, чем именно будет новый фильм — сиквелом, приквелом или ремейком.

    Я вам не скажу.

    Эти реплики идут с 27 минуты.

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     Кирилл Размыслович |  25.06.2017

    35 лет назад Джон Карпентер создал шедевр ужасов. Его все разгромили, а потом пожалели об этом. Давайте вспомним, как это было.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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