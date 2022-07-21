Джордж Мартин не хочет потерять контроль над своими героями, как Стэн Ли

Джордж Мартин в интервью The Hollywood Reporter отметил, что не хотел бы повторить судьбу Стэна Ли, который потерял контроль над своими персонажами.
Я бы не хотел закончить как Стэн Ли. Он потерял власть и влияние. Он больше не писал истории. Он не мог сказать: «Не трогайте этого героя». Он был просто дружелюбным дядей, которого возили по фестивалям и с которым снимали камео. Мне было бы тяжело быть в стороне от мира и персонажей, которые я создал.
Также писатель надеется, что созданная им франшиза будет развиваться с разных сторон, как это происходит в киновселенной Marvel, а не ограничится борьбой за Железный трон.
В MCU есть «Мстители». А еще у них есть что-то более необычное вроде «ВандыВижна». Это то, что я, надеюсь, мы сможем сделать с другими сериалами по «Игре престолов» — продемонстрировать разнообразие историй в этом мире.
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