Джордж Мартин спродюсирует фильм по роману «Бегство охотника» его же соавторства

Давненько у нас не было рубрики «всё, лишь бы не писать „Ветра Зимы“»!

Джордж Мартин совместно со студией Exile Content займутся адаптацией научно-фантастического романа «Бег охотника» (Hunter’s Run), вышедшего в 2007 году. Над книгой работали три автора — сам Джордж Мартин, его ученик Дэниел Абрахам (соавтор «Пространства») и Гарднер Дозуа, писатель-фантаст, редактор и составитель антологий рассказов.

Как отмечает Variety, выбор для Exile Content неслучаен. Студия специализируется на в том числе испаноязычном контенте, а главным героем романа выступает латиноамериканец Рамон Эсперо. В ходе неприятностей от сбегает от цивилизации в дикую природу, где… попадает в плен к инопланетянам. Он вынужден пуститься в погоню за своим соплеменником, который вызнал тайну пришельцев.

Режиссёром выступит Марк Расо («Кодахром»), сценарий для фильма он написал вместе с братом Джозефом. Оба также займут должности продюсеров наравне с Мартином. Писатель отмечает, что почти 16 лет ждал возможности запустить экранизацию в производство.