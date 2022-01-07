E3 2022 вновь пройдет в онлайн-формате

Организаторы E3 объявили, что в 2022 году выставка снова пройдет исключительно в цифровом формате из-за бушующего нового штамма коронавируса.

ESA, согласно официальному заявлению, не хочет подвергать риску посетителей мероприятия и представителей игровой индустрии.

Однако бизнес-аналитик Майк Фаттер полагает, что ESA просто прикрывается ковидом. Он еще в ноябре узнал из своих источников, что ассоциация отказалась от своих слотов в Лос-Анджелесе.

Мероприятие ESA прошлым летом было… не очень. И издатели узнали, что им больше не нужно платить непомерные суммы ESA, чтобы достучаться до прессы и игроков.

Того же мнения придерживается репортер Bloomberg Джейсон Шрайер.