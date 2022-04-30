Эдгар Райт и Блейк Лайвли экранизируют комикс «Шансы» от автора «Скотта Пилигрима»

Deadline и Variety сообщают, что комикс Брайана Ли О’Мэлли «Шансы» (Seconds) будет воплощён на экране.

Сценарий фильма написал Эдгар Райт, ранее работавший над экранизацией «Скотта Пилигрим против всех», другой работы О’Мэлли. Райт также известен как режиссёр фильмов «Зомби по имени Шон» и «Малыш на драйве». Он уже закончил работу над сценарием «Шансов» и выступит также продюсером картины.

Фильм поставит актриса Блейк Лайвли («Сплетница»), для которой эта картина станет режиссёрским дебютом в большом кино.

«Шансы» рассказывают о девушке по имени Кэти, которая обнаруживает волшебные грибы, позволяющие исправлять совершённые ошибки. Кэти начинает активно менять своё прошлое и, стремясь сделать свою жизнь идеальной, начинает злоупотреблять этой силой.

Никаких деталей о проекте ещё нет.