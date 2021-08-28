Экранизация «Салемова Удела» Стивена Кинга обрела исполнителя главной роли

The Hollywood Reporter пишет, что Льюис Пуллман, известный по «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», исполнит главную роль в новой экранизации Стивена Кинга — на этот раз снимут фильм по роману «Салемов Удел».

Пуллман сыграет писателя Бена Мирса, который возвращается в дом своего детства в провинциальном городке Лот Иерусалима в поисках вдохновения для своей следующей книги. За время его отсутствия здесь, кажется, мало что изменилось, но на самом деле поменялось очень многое. Он обнаруживает, что в Лоте Иерусалима охотится вампир, и, чтобы спасти городок, ему придётся побороть свои детские страхи, которые связаны с Марстен-хаусом, домом, что стоит на холме и нависает над всем городом.

Режиссёром и сценаристом картины будет Гари Доберман, за плечами которого тексты к двум частям «Оно», сериалу «Болотная тварь» и хоррорам «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Проклятие Аннабель 3».

Съемки начнутся уже в сентябре.

Это будет уже четвёртая экранизация книги. Ранее «Жребий Салема» представили в формате мини-сериала «Салемские вампиры» 1979 года, ТВ-фильма 1987-го и двухсерийного фильма «Участь Салема» в 2004-м. Тем не менее, большой известности эти экранизации не снискали.

«Жребий Салема» (Salem’s Lot) не стоит путать с рассказом «Поселение Иерусалим» (Jerusalem’s Lot) Кинга. Рассказ «Поселение Иерусалим» был написан раньше, и в нём Кинг раскрывает корни того зла, что проявилось в этом городке спустя сотню лет. «Поселение Иерусалим» уже экранизировано: сериал с Эдрианом Броуди в главной роли начал выходить 22 августа.