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    «Эмми»: семь статуэток у «Мандалорца» и шесть — у «Любовь, смерть и роботы»

    20 сентября 2021
    20.09.2021
    1038
    0 минут на чтение
    «Эмми»: семь статуэток у «Мандалорца» и шесть — у «Любовь, смерть и роботы»

    В ночь с 19 на 20 сентября в США прошла 73-я церемония вручения премии «Эмми» за сериалы и телепередачи.

    Основными триумфаторами стали «Тед Лассо» (в комедийных номинациях) и «Корона» (в драматических номинациях). У них вышло по 10 из 12 наград — столько и у сериала «Мейр из Исттауна». По количеству статуэток вперёд в этом году ушёл Netflix — аж 44 награды (у HBO лишь 19).

    С фантастикой не всё так занятно, но кое-какие награды произведения всё же получили. У «Мандалорца» 7 статуэток. У «Любви, смерти и роботов» — 6. Три награды у сериалов «ВандаВижен» и две — «Страны Лавкрафта»

    Победители в основных номинациях

    • Лучший драматический сериал: «Корона»
    • Лучший мини-сериал: «Ход королевы»
    • Лучший комедийный сериал: «Тед Лассо»
    • Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джош О’Коннор («Корона»)
    • Лучшая женская роль в драматическом сериале: Оливия Колман («Корона»)
    • Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
    • Лучшая женская роль в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»)
    • Лучшая мужская роль в мини-сериале: Юэн Макгрегор («Холстон»)
    • Лучшая женская роль в мини-сериале: Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
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