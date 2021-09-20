В ночь с 19 на 20 сентября в США прошла 73-я церемония вручения премии «Эмми» за сериалы и телепередачи.
Основными триумфаторами стали «Тед Лассо» (в комедийных номинациях) и «Корона» (в драматических номинациях). У них вышло по 10 из 12 наград — столько и у сериала «Мейр из Исттауна». По количеству статуэток вперёд в этом году ушёл Netflix — аж 44 награды (у HBO лишь 19).
С фантастикой не всё так занятно, но кое-какие награды произведения всё же получили. У «Мандалорца» 7 статуэток. У «Любви, смерти и роботов» — 6. Три награды у сериалов «ВандаВижен» и две — «Страны Лавкрафта»
Победители в основных номинациях
- Лучший драматический сериал: «Корона»
- Лучший мини-сериал: «Ход королевы»
- Лучший комедийный сериал: «Тед Лассо»
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джош О’Коннор («Корона»)
- Лучшая женская роль в драматическом сериале: Оливия Колман («Корона»)
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Лучшая женская роль в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»)
- Лучшая мужская роль в мини-сериале: Юэн Макгрегор («Холстон»)
- Лучшая женская роль в мини-сериале: Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
«Лестница Иакова»: культовый религиозный хоррор и предтеча Silent Hill
«Кто подставил кролика Роджера»: 8 фактов, которых вы не знали
#АватарСНГ — художники рисуют магов из «Аватара» в национальных костюмах народов СНГ
Снусмумрик в Хогвартсе и другие фэнтези-картины Эвена Амундсена
Наши комиксы
Комикс: Об стенуДэдпул уничтожает редакцию МирФ!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.