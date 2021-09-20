В ночь с 19 на 20 сентября в США прошла 73-я церемония вручения премии «Эмми» за сериалы и телепередачи.

Основными триумфаторами стали «Тед Лассо» (в комедийных номинациях) и «Корона» (в драматических номинациях). У них вышло по 10 из 12 наград — столько и у сериала «Мейр из Исттауна». По количеству статуэток вперёд в этом году ушёл Netflix — аж 44 награды (у HBO лишь 19).

С фантастикой не всё так занятно, но кое-какие награды произведения всё же получили. У «Мандалорца» 7 статуэток. У «Любви, смерти и роботов» — 6. Три награды у сериалов «ВандаВижен» и две — «Страны Лавкрафта»

Победители в основных номинациях