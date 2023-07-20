Энтузиаст дописал «Ветра зимы» и «Грезы о весне» с помощью нейросети

Недавно программист Лиам Суэйн с помощью нейросети ChatGPT закончил серию книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.
Первым делом он попросил ИИ сделать наброски для глав «Ветров зимы», потом — расписать их подробнее, и наконец — расширить их до полноценных глав. То же самое он проделал с «Грезами о весне».
Как отмечает Суэйн, ChatGPT неплохо отслеживает персонажей и может обосновать их появление. Кроме того, у нейросети получилось сделать несколько интересных сюжетных поворотов. Например, Стена оказалась магическим щитом, который отгораживал мир от Короля ночи.
А вот что у ИИ не получилось, так это так же виртуозно и неожиданно убивать важных героев, как это делает автор оригинальных книг.
Напомним, Джордж Мартин уже много лет работает над «Ветрами зимы». Пятая книга из цикла «Песнь льда и пламени» вышла в далеком 2011 году.
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