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    Энтузиаст дописал «Ветра зимы» и «Грезы о весне» с помощью нейросети

    20 июля 2023
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    20.07.2023
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    0 минут на чтение
    Энтузиаст дописал «Ветра зимы» и «Грезы о весне» с помощью нейросети

    Недавно программист Лиам Суэйн с помощью нейросети ChatGPT закончил серию книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

    Первым делом он попросил ИИ сделать наброски для глав «Ветров зимы», потом — расписать их подробнее, и наконец — расширить их до полноценных глав. То же самое он проделал с «Грезами о весне».

    Как отмечает Суэйн, ChatGPT неплохо отслеживает персонажей и может обосновать их появление. Кроме того, у нейросети получилось сделать несколько интересных сюжетных поворотов. Например, Стена оказалась магическим щитом, который отгораживал мир от Короля ночи.

    А вот что у ИИ не получилось, так это так же виртуозно и неожиданно убивать важных героев, как это делает автор оригинальных книг.

    Напомним, Джордж Мартин уже много лет работает над «Ветрами зимы». Пятая книга из цикла «Песнь льда и пламени» вышла в далеком 2011 году.

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    Джордж Мартин: «Ветра зимы» закончены на 75%

     Дмитрий Кинский |  25.10.2022 |  215

    Выход книги уже не за горами.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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