Энтузиаст озвучил сцену из Baldur’s Gate 3 на русском языке с оригинальными голосами

Блогер RedpaX с помощью нейросети озвучил одну из сцен в Baldur’s Gate 3 на русском языке с оригинальными голосами.
Только предупреждаем, что видео есть спойлеры к второстепенной сюжетной линии.
Энтузиаст не уточнил название нейросети, потому что «это закрытая разработка, находящаяся в глубокой стадии альфа».
Ранее то же самое он провернул с дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Однако в случае с игрой CDPR блогер планирует озвучить таким образом все DLC.
С русскими голосами
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