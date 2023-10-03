Энтузиаст озвучил сцену из Baldur’s Gate 3 на русском языке с оригинальными голосами

Блогер RedpaX с помощью нейросети озвучил одну из сцен в Baldur’s Gate 3 на русском языке с оригинальными голосами.

Только предупреждаем, что видео есть спойлеры к второстепенной сюжетной линии.

Энтузиаст не уточнил название нейросети, потому что «это закрытая разработка, находящаяся в глубокой стадии альфа».

Ранее то же самое он провернул с дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Однако в случае с игрой CDPR блогер планирует озвучить таким образом все DLC.

С русскими голосами

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