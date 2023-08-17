Энтузиаст с помощью ИИ сделал короткометражку про детство в России в стиле аниме Ghibli

Нейрохудожник AI Filmmaker, также известный как Дмитрий Алексеев, опубликовал анимационную короткометражку под названием «Детские воспоминания» — про детство в России в 90-х годах.
В основу лег визуальные стиль и персонажи студии Ghibli, а сделал он ее с помощью нейросети Midjourney и программы Adobe After Effects.
По его словам, это смесь нарисованной от руки двухмерной анимации, ротоскопировании анимации Ghibli и созданных с помощью ИИ задников.
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Редактор
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