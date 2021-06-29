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    Новости

    Ещё шесть эпизодов «Невероятных» выйдут в 2022-м

    29 июня 2021
    29.06.2021
    673
    0 минут на чтение
    Ещё шесть эпизодов «Невероятных» выйдут в 2022-м

    The Wrap пишет, что оставшиеся шесть эпизодов первого сезона сериала The Nevers («Невероятные») только-только начали снимать — и продолжение выйдет не осенью, как планировалось первоначально, а уже в 2022-м.

    С учётом коронавирусных ограничений первую часть сезона Джосс Уидон снимал примерно год. Теперь на его место пришла Филиппа Гослетт, которая сменила шоураннера в январе — после того, как тот покинул проект. Она уже подготовила с командой сценаристов сюжет продолжения, теперь осталось отснять ещё шесть серий.

    Последний эпизод первой половины вышел 16 мая.

    «Невероятные», заказанные каналом ещё в 2018-м, рассказывали о нескольких избранных женщинах в эпоху альтернативной викторианской Англии, которые обрели сверхъестественные способности. В центре сюжета — вдова Амалия Тру (в исполнении Лоры Доннелли) и молодая изобретательница Пенанс Эдейр (Энн Скелли), основавшие приют для всех одарённых. Параллельно дамы начали расследовать сверхъестественные явления, что привело их к поразительному открытию.

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     Ана-Теодора Куркина |  28.06.2021

    Сериал обещает много интересных поворотов, но история пока оставляет желать лучшего.

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