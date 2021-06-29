Ещё шесть эпизодов «Невероятных» выйдут в 2022-м

The Wrap пишет, что оставшиеся шесть эпизодов первого сезона сериала The Nevers («Невероятные») только-только начали снимать — и продолжение выйдет не осенью, как планировалось первоначально, а уже в 2022-м.

С учётом коронавирусных ограничений первую часть сезона Джосс Уидон снимал примерно год. Теперь на его место пришла Филиппа Гослетт, которая сменила шоураннера в январе — после того, как тот покинул проект. Она уже подготовила с командой сценаристов сюжет продолжения, теперь осталось отснять ещё шесть серий.

Последний эпизод первой половины вышел 16 мая.

«Невероятные», заказанные каналом ещё в 2018-м, рассказывали о нескольких избранных женщинах в эпоху альтернативной викторианской Англии, которые обрели сверхъестественные способности. В центре сюжета — вдова Амалия Тру (в исполнении Лоры Доннелли) и молодая изобретательница Пенанс Эдейр (Энн Скелли), основавшие приют для всех одарённых. Параллельно дамы начали расследовать сверхъестественные явления, что привело их к поразительному открытию.