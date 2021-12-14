«Этерна. Часть первая» переехала на 20 января

«КиноПоиск» представил новый тизер первой части сериала «Этерна» — и вместе с тем сообщил, что премьера сдвинулась на 20 января.

«Этерна. Часть первая» — это полнометражный фильм, эдакий большой пилотный эпизод, который служит вступлением к первому сезону. Фильм выпускают в этом году, а вот самого сериала придётся подождать до 2023-го.

Первоначально фильм планировали выпустить на новогодние праздники, но премьеру чуть сдвинули.

«Этерна» — экранизация фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Шоу, как и романы, рассказывает о вымышленном мире, вдохновлённом Новым временем. Четыреста лет назад пала династия Раканов, издавна правившая королевством Талигойя. На престол взошёл Франциск Оллар, Талигойю переименовали в Талиг. Пять лет назад герцог Эгмонт Окделл поднял восстание против потомка узурпатора, но был побеждён и убит герцогом Алвой, искусным фехтовальщиком. Теперь сын мятежника, юный Ричард Окделл, прибывает в столицу Талига, чтобы пройти положенное молодым дворянам обучение в школе Лаик.

Главные роли сыграли Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Юлия Хлынина (королева Катарину), Кирилл Зайцев (Лионель Савиньяк), Анар Халилов (Альдо Ракан) и Павел Крайнов (Робер Эпине).