«Это часть, где вы убегаете» — трейлер мультфильма «Нимона» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного фильма «Нимона» по мотивам одноименного комикса Эн Ди Стивенсона.

Действие разворачивается в техно-средневековом мире, а в центре сюжета — обвиненный в преступлении рыцарь и девушка-оборотень, способная превращаться в различных животных.

Режиссерами выступили Ник Бруно и Трой Квон, которые вместе работали над мультфильмом «Камуфляж и шпионаж». А главные роли исполнили Хлоя Грейс Морец и Риз Ахмед.

Премьера состоится 30 июня.