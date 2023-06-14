«Это часть, где вы убегаете» — трейлер мультфильма «Нимона» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного фильма «Нимона» по мотивам одноименного комикса Эн Ди Стивенсона.
Действие разворачивается в техно-средневековом мире, а в центре сюжета — обвиненный в преступлении рыцарь и девушка-оборотень, способная превращаться в различных животных.
Режиссерами выступили Ник Бруно и Трой Квон, которые вместе работали над мультфильмом «Камуфляж и шпионаж». А главные роли исполнили Хлоя Грейс Морец и Риз Ахмед.
Премьера состоится 30 июня.
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Редактор
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Александр Ремизов
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