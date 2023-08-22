Фанаты делают ремастер Half-Life 2 с трассировкой лучей

Студия Orbifold при поддержке NVIDIA работает над фанатским ремастером Half-Life 2 с трассировкой лучей. При этом сама Valve, которой принадлежит франшиза, к проекту никак не относится.

Моддеры собираются полностью переработать игру, в том числе ассеты и освещение. Для этого они используют платформу для моддинга NVIDIA RTX Remix.

В студии работают опытные мододелы, известные по «играм» вроде Half-Life 2 VR и Half-Life 2: Remade Assets.

Half-Life 2 RTX нет даты релиза. Проект находится на ранней стадии разработки.