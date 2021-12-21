    3
    Новости

    Фанаты требуют у Marvel и Sony триквел «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом

    21 декабря 2021
    21.12.2021
    550
    0 минут на чтение
    Фанаты требуют триквел «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом 1

    Вскоре после выхода «Человека-паука: Нет пути домой» пользователи сети начали требовать у Marvel и Sony продолжение «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

    Чтобы студии услышали глас народа, фанаты вывели в мировые тренды хэштеги #MakeTASM3 и #AndrewGarfield.

    Многие пользователи сходятся во мнении, что несмотря на посредственное качество «Высокого напряжения», сам Эндрю Гарфилд прекрасный Человек Паук и заслуживает еще одного фильма.

    На этом фанаты останавливаться не собираются. 25 декабря в 18:00 по МСК они планируют массово «бомбить» твиттер хэштегом #MakeTASM3.

    Чуть ранее сразу несколько инсайдеров рассказали, что Эндрю Гарфилд, скорее всего, появится в будущих проект Marvel.

    Фанаты требуют триквел «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом

    Читайте также

    Слух: Эндрю Гарфилд может появиться в будущих фильмах Marvel

    Слух: Эндрю Гарфилд может появиться в будущих фильмах Marvel

     Дмитрий Кинский |  20.12.2021

    Об этом заявили сразу несколько инсайдеров.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обсуждаем четвёртую «Матрицу» 38-м выпуске подкаста
    0
    31343
    Обсуждаем четвёртую «Матрицу» в 38-м выпуске подкаста

    Красная или синяя?

    Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только 6
    0
    20683
    Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только

    Новый Бэтмен, старые Аквамен, Тор и доктор Стрэндж, а также Скала, Лето и даже Сталлоне в ролях супергероев.

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода
    0
    68529
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода

    «Освобождённый Иерусалим» как космическая опера.

    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро 3
    0
    77880
    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро

    Многолетний труд Фила Типпетта наконец предстал в виде величественного, макабрического полнометражного фильма.

    Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези 1
    0
    145612
    Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези

    Нас ждут продолжения «Аватара», «Фантастических тварей» и «Юрского периода», экранизация Uncharted и несколько необычных независимых фильмов про космос, ведьм и школы магии.

    Доктор Кто, 13-й сезон: завершение эпохи неожиданно… неплохо? 1
    0
    177762
    Доктор Кто, 13-й сезон: завершение эпохи неожиданно… неплохо?

    Сезон ощущается интереснее, бодрее, роднее и попросту лучше двух предыдущих. 

    «Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье 22
    0
    249462
    «Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье

    Как Питер Джексон и его команда совершили чудо и экранизировали неэкранизируемое.

    Видео: обзор настолки «Мрачная Гавань: Челюсти льва»
    0
    645234
    Видео: обзор настолки «Мрачная Гавань: Челюсти льва»

    Новый ролик от Hobby World.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить