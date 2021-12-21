Фанаты требуют у Marvel и Sony триквел «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом

Вскоре после выхода «Человека-паука: Нет пути домой» пользователи сети начали требовать у Marvel и Sony продолжение «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом в главной роли.
Чтобы студии услышали глас народа, фанаты вывели в мировые тренды хэштеги #MakeTASM3 и #AndrewGarfield.
Многие пользователи сходятся во мнении, что несмотря на посредственное качество «Высокого напряжения», сам Эндрю Гарфилд прекрасный Человек Паук и заслуживает еще одного фильма.
На этом фанаты останавливаться не собираются. 25 декабря в 18:00 по МСК они планируют массово «бомбить» твиттер хэштегом #MakeTASM3.
Чуть ранее сразу несколько инсайдеров рассказали, что Эндрю Гарфилд, скорее всего, появится в будущих проект Marvel.
Читайте также
Слух: Эндрю Гарфилд может появиться в будущих фильмах Marvel
Дмитрий Кинский | 20.12.2021
Об этом заявили сразу несколько инсайдеров.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Жертвы фанфикшена«Меня зовут Гарри, и я жертва слэша».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.