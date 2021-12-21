Фанаты требуют у Marvel и Sony триквел «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом

Вскоре после выхода «Человека-паука: Нет пути домой» пользователи сети начали требовать у Marvel и Sony продолжение «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Чтобы студии услышали глас народа, фанаты вывели в мировые тренды хэштеги #MakeTASM3 и #AndrewGarfield.

Многие пользователи сходятся во мнении, что несмотря на посредственное качество «Высокого напряжения», сам Эндрю Гарфилд прекрасный Человек Паук и заслуживает еще одного фильма.

На этом фанаты останавливаться не собираются. 25 декабря в 18:00 по МСК они планируют массово «бомбить» твиттер хэштегом #MakeTASM3.

Чуть ранее сразу несколько инсайдеров рассказали, что Эндрю Гарфилд, скорее всего, появится в будущих проект Marvel.