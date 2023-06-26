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    Новости

    Финал «Джона Уика 4» вдохновлен концовкой «Ковбоя Бибопа»

    26 июня 2023
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    26.06.2023
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    Финал «Джона Уика 4» вдохновлен концовкой «Ковбоя Бибопа» 2

    Режиссер «Джона Уика 4» Чад Стахелски в одном из интервью рассказал, что вдохновлялся «Ковбоем Бибопом» во время работы над одной из финальных сцен боевика.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В конце четвертой части Баба Яга умирает от полученных ран на лестнице церкви. Похожим образом погибает Спайк Шпигель в конце аниме «Ковбой Бибоп».

    Нам понравились образы церкви, спуск по лестнице и что это значит. У меня есть любимое аниме — «Ковбой Бибоп», где Спайк Шпигель умирает на лестнице. И создатель «Ковбоя Бибопа» Хадзимэ Ятатэ оказал на меня огромное влияние. Так что все сошлось воедино, когда я увидел это место.

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    Джон Уик как фэнтези-вселенная

     Игорь Хованский |  27.03.2023 |  12231

    Как мир серии уходил всё дальше от реализма и почему так круче. И что там в четвёртом фильме?

     

     

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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