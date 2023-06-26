Финал «Джона Уика 4» вдохновлен концовкой «Ковбоя Бибопа»

Режиссер «Джона Уика 4» Чад Стахелски в одном из интервью рассказал, что вдохновлялся «Ковбоем Бибопом» во время работы над одной из финальных сцен боевика.

Осторожно, спойлеры!

В конце четвертой части Баба Яга умирает от полученных ран на лестнице церкви. Похожим образом погибает Спайк Шпигель в конце аниме «Ковбой Бибоп».

Нам понравились образы церкви, спуск по лестнице и что это значит. У меня есть любимое аниме — «Ковбой Бибоп», где Спайк Шпигель умирает на лестнице. И создатель «Ковбоя Бибопа» Хадзимэ Ятатэ оказал на меня огромное влияние. Так что все сошлось воедино, когда я увидел это место.