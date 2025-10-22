Финал «Вампиров средней полосы» стартует 1 ноября

Сервис START опубликовал новый трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы», а также объявил дату выхода. Шоу вернется 1 ноября.
Синопсис
Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь.
На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?
В сезоне будет десять эпизодов по 48 минут каждый.
