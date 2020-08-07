Финалом «Историй Аркадии» станет мультфильм «Охотники на троллей: Восстание титанов»

Netflix объявил, что «Истории Аркадии» закончатся на мультфильме «Охотники на троллей: Восстание титанов», которым вновь займется Гильермо Дель Торо — вместе с Марком Гуггенхаймом.

Trollhunters… 3 Below… Wizards… the saga concludes in Trollhunters: Rise of the Titans, a Netflix original film coming 2021. pic.twitter.com/lomyDi74qw — Tales of Arcadia: Wizards (@talesofarcadia) August 7, 2020

По словам Дель Торо, в фильме появятся персонажи, с которыми зрители познакомились в предыдущих сериалах.

Мы создали обширную трилогию, связанную мифами и персонажами. Но мы всегда надеялись, что история закончится массовым воссоединением. К счастью для нас, DreamWorks и Netflix разделяют нашу амбициозную задумку — сделать три переплетенных друг с другом сериала и закончить все фильмом эпического масштаба.

Сегодня на Netflix как раз вышел третий мультсериал — «Волшебники». Предполагалось, что сага закончится именно на нем.

Премьера «Охотников на троллей: Восстание титанов» состоится в 2021 году — точная дата не называется.