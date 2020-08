Финалом «Историй Аркадии» станет мультфильм «Охотники на троллей: Восстание титанов»

Netflix объявил, что «Истории Аркадии» закончатся на мультфильме «Охотники на троллей: Восстание титанов», которым вновь займется Гильермо Дель Торо — вместе с Марком Гуггенхаймом.

Trollhunters… 3 Below… Wizards… the saga concludes in Trollhunters: Rise of the Titans, a Netflix original film coming 2021. pic.twitter.com/lomyDi74qw

— Tales of Arcadia: Wizards (@talesofarcadia) August 7, 2020