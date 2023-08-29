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    Новости

    Фонд кино против легализации пиратских показов голливудских фильмов в кинотеатрах

    29 августа 2023
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    29.08.2023
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    Фонд кино против легализации пиратских показов голливудских фильмов в кинотеатрах

    Фонд кино выступил против любых механизмов для легализации показов голливудских фильмов без согласия правообладателей в российских кинотеатрах.

    В ведомстве подчеркнули, что такой вид пиратства формирует дополнительные правовые и репутационные риски.

    Кроме того, из-за этого в РФ может появиться контент, который противоречит «основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    Фонд кино сделал заявление на фоне предложенной инициативы для создания временного механизма по прокату западных фильмов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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