Фонд кино против легализации пиратских показов голливудских фильмов в кинотеатрах

Фонд кино выступил против любых механизмов для легализации показов голливудских фильмов без согласия правообладателей в российских кинотеатрах.
В ведомстве подчеркнули, что такой вид пиратства формирует дополнительные правовые и репутационные риски.
Кроме того, из-за этого в РФ может появиться контент, который противоречит «основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Фонд кино сделал заявление на фоне предложенной инициативы для создания временного механизма по прокату западных фильмов.
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Редактор
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