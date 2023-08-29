Фонд кино против легализации пиратских показов голливудских фильмов в кинотеатрах

Фонд кино выступил против любых механизмов для легализации показов голливудских фильмов без согласия правообладателей в российских кинотеатрах.

В ведомстве подчеркнули, что такой вид пиратства формирует дополнительные правовые и репутационные риски.

Кроме того, из-за этого в РФ может появиться контент, который противоречит «основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Фонд кино сделал заявление на фоне предложенной инициативы для создания временного механизма по прокату западных фильмов.