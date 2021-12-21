Фото: промо «Ведьмака» добралось до Шерегеша и метро Санкт-Петербурга

К выходу всех эпизодов второго сезона «Ведьмака» отделение Netflix запустило большую промоакцию в России. Мы уже рассказывали про застывших во льду сколопендроморфов, которые облюбовали Санкт-Петербург и Москву. Но это не всё.

Вот так выглядят тематические вагоны метро в Санкт-Петербурге:

А ещё промо появилось близ горнолыжного сибирского курорта Шерегеш около Красноярска. Вот небольшое видео оттуда (кабинки канатно-кресельной дороги тоже стилизованы):

Сибирь, кажется, Ведьмак у вас кое-что оставил. кто сможет отправить обратно? pic.twitter.com/DkKSzvAfhM — Netflix Russia (@NetflixRU) December 20, 2021