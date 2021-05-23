Games Workshop анонсировала стриминг Warhammer+ и несколько сериалов для него

В июле Games Workshop запустит стриминговый сервис Warhammer+, он будет доступен на смартфонах, планшетах и телевизорах, в том числе в разрешении 4К. Об этом компания объявила на трансляции, посвященной грядущим анимационным проектам по вселенной Warhammer 40,000. Games Workshop пообещала раскрыть детали о стриминговом сервисе 23 июня.
Первым мультсериалом в онлайн-кинотеатре будут «Ангелы смерти» (Angels of Death), уже можно посмотреть пятиминутный отрывок из шоу. Ожидается ещё десять сериалов, часть которых созданы фанатами Warhammer 40,000. Их кадры представлены в тизер-трейлере. Это пять уже известных проектов:
- «Молот и болтер»(Hammer and Bolter)
- «Экзодит»(The Exodite)
- «Железо внутри»(Iron Within)
- «Алтарь гнева»(Altar of Wrath)
- «Следователь»(Interrogator)
А также те, что были анонсированы впервые:
- «Черный Коготь»(Blacktalon) — это сериал по Warhammer Age of Sigmar; в центре сюжета — Нив Черный Коготь, одна из Грозорожденных Вечных с загадочным прошлым, преследующим ее даже после перерождения;
- «Сломанное копье»(Broken Lance) — драма о выживших членах некогда благородного дома Имперских рыцарей, которые вынуждены справляться с грехами своих предков;
- «Пария Нексус» (Pariah Nexus) — Неодолимый крестовый поход отправляется в самые удаленные уголки галактики, в частности, в область космоса под названием Пария Нексус;
- «Высшие лорды»(High Lords) — Имперский дворец погряз в интригах и политических распрях, а вместо Императора Империумом правят погрязшие в коррупции Высшие лорды;
- «Астартес II»(Astartes II) — космодесант истребит врагов человечества.
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