Games Workshop анонсировала стриминг Warhammer+ и несколько сериалов для него

В июле Games Workshop запустит стриминговый сервис Warhammer+, он будет доступен на смартфонах, планшетах и телевизорах, в том числе в разрешении 4К. Об этом компания объявила на трансляции, посвященной грядущим анимационным проектам по вселенной Warhammer 40,000. Games Workshop пообещала раскрыть детали о стриминговом сервисе 23 июня.

Первым мультсериалом в онлайн-кинотеатре будут «Ангелы смерти» (Angels of Death), уже можно посмотреть пятиминутный отрывок из шоу. Ожидается ещё десять сериалов, часть которых созданы фанатами Warhammer 40,000. Их кадры представлены в тизер-трейлере. Это пять уже известных проектов:

«Молот и болтер»(Hammer and Bolter)

«Экзодит»(The Exodite)

«Железо внутри»(Iron Within)

«Алтарь гнева»(Altar of Wrath)

«Следователь»(Interrogator)

А также те, что были анонсированы впервые: