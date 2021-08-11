Гангстерская атмосфера и путешествия во времени — детали «Стартрека» Квентина Тарантино

Сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит в одном из интервью поделился некоторыми подробностями «отмененного» фильма во вселенной «Стартрека» от Квентина Тарантино.
По его словам, он и режиссер черпали вдохновение в картинах про гангстеров, а сама лента должна была напоминать отдельный эпизод сериала.
Мы часами смотрели гангстерские фильмы, смеялись над плохими диалогами, но в то же время думали, как это все можно использовать в нашем проекте. В нем должен был появиться Кирк и другие персонажи. <…> А еще мы хотели добавить путешествия во времени и другие сумасшедшие штуки.
Судя по всему, к этому проекту Paramount возвращаться не собирается, потому что новый «Стартрек» поставит режиссер «ВандыВижна» Мэтт Шекман, а сам Тарантино ранее говорил, что оставляет фильм.
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