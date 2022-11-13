Гильермо дель Торо назвал режиссёров, которых хочет видеть во втором сезоне «Кабинета редкостей»

В интервью IndieWire Гильермо дель Торо рассказал, что работа над «Кабинетом редкостей» предоставила ему возможность поддержать начинающих режиссёров. Для него это важное начинание, и всю свою тридцатилетнюю карьеру он старался помогать сообществу кинематографистов и молодых режиссёров. Он помог Хорхе Гутьерресу с «Книгой жизни», Энди Мускетти с «Мамой» и Хуану Антонио Байоне с «Приютом». Антология позволила ему раскрыть целых восемь постановщиков, каждому из которых дель Торо предоставил полную творческую свободу.

Мы создали пространство, в котором, по сути, сказали: смотрите, у вас есть полный контроль. Вы можете со мной не соглашаться, но я окажу вам всемерную поддержку, чтобы вы могли сотворить один час кино в идеальных условиях. Мне нравится эта роль, потому что у некоторых создателей кино был далеко не лучший опыт; другие же были малоизвестными режиссерами. Мне 58 лет, и у меня 30-летняя карьера. Это чудо, что ты можешь продержаться три десятилетия как рассказчик. Если я могу сделать что-то, чтобы расширить разнообразие жанра, то я счастлив. Создание этого сериала было абсолютным безумием!

На случай, если Netflix продлит антологию на второй сезон, у дель Торо уже готов предварительный список режиссёров, с которыми бы он хотел поработать. В нём значатся Ларри Фессенден, Хайро Бустаманте и Исса Лопес. Фессенден известен фильмом «Развращённый»(2019), современной версией «Франкенштейна». Бустаманте снял фильм «Ла Йорона» (2019) о диктаторе, который укрывается в особняке, осаждённом протестующими. Исса Лопес поставила фильм «Тигры не боятся» (2017) о детях, потерявших родителей в мексиканских нарковойнах, с элементами мистики и магического реализма. Чтобы не испортить интригу, дель Торо не раскрыл оставшуюся часть списка.

Кроме того, во втором сезоне дель Торо хочет чуть большую творческую роль в сериале — режиссёр планирует написать вступительную и заключительную серии для следующего сезона.