Гильермо дель Торо раскрыл детали своей невышедшей экранизации «Тёмной Лиги справедливости»

Гильермо дель Торо поделился деталями многострадальной киноадаптации «Тёмной Лиги справедливости», которая так и не увидела свет.
Первоначально режиссёр готовился снять свою версию «Тёмной Лиги справедливости» ещё в 2015 году, но Warner Bros. долгое время не запускала ленту в работу. В результате из-за повышенной занятости дель Торо был вынужден перейти лишь к продюсерским обязанностям. С тех пор фильм провел много времени в производственном аду, пока он не стал проектом HBO Max, сменив формат и став крупнобюджетным сериалом.
Читайте также
Даг Лайман покинул пост режиссёра «Тёмной Лиги справедливости»
Это уже второй постановщик, отказавшийся снимать фильм о тёмных героях вселенной DC.
Режиссёр рассказал подкасту Happy Sad Confused о своей работе над проектом:
Я никогда не участвую в проекте без страсти, потому что в любом случае это невероятно сложный процесс. В брак не вступаешь без любви, ты должен сказать: «Я согласен», и знать, что посвятишь по крайней мере год написанию сценария. На создание фильма уйдёт около трёх-четырёх лет, а может пять и больше.
Он также рассказал о процессе создания персонажей:
Я думаю, что сценарий, одна из версий которого есть в Интернете, был для меня попыткой найти идеальный баланс химии между этими персонажами. Я взял немного из «Константина» Алана Мура и динамику между Эбби [Аркейн] и Болотной Тварью, взял моменты откровения Мертвеца, когда он вселяется в тела, как он ощущает сознание другого существа. Один из моих любимцев всех времен, Демон Этриган, которого я просто обожаю. Так вот я пытался соединить их вместе. Затанна для меня совершенно иной интересный персонаж, который без особых усилий владеет силой. Я попытался объединить её с Мальчиком-ведьмой Кларионом.
В завершение дель Торо признался, что он отдаёт предпочтение комиксам DC, нежели Marvel:
Я был обычным парнем из Вашингтона, и больше всего я любил этих персонажей, я знаю о них слишком много. Даже в этой любви к монстрам мне ближе DC. У Marvel были Леший и Морбиус, но для меня меланхолия и красота фильмов о Болотной твари — и классической версии Лена Уэйна и Райтсона, и интерпретации Алана Мура, просто великолепны. Я думаю, что это одно из величайших творений комиксов.
«Тёмная Лига справедливости» — комикс издательства DC, который рассказывает о команде супергероев с «тёмными» силами. В неё входят Джон Константин, Мертвец, Мадам Занаду, Шейд и Затанна. Больше всего из этой команды известен оккультист Джон Константин.
Согласно новостям от начала 2021 года, киноадаптация «Тёмной Лиги справедливости» всё ещё находится в планах HBO Max, над ней работает Дж. Дж. Абрамс. Однако деталей о проекте практически неизвестно.
Читайте также
СМИ: HBO работает над сериалом про Джона Константина
На главную роль ищут цветного актера.
Постановщица «Девушки, подающей надежды» напишет фильм про колдунью Затанну
Студия Джей Джей Абрамса Bad Robot возьмёт продюсерские функции.
СМИ: HBO Max с Джей Джей Абрамсом готовят сериал про Мадам Икс из Тёмной Лиги Справедливости
HBO Max совместно с Джей Джей Абрамсом потихоньку закладывают основу для адаптации «Тёмной Лиги Справедливости».
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Луддизм — всего лишь бизнес!«Позвольте предложить вам современную технику».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.