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    Новости

    Гильермо дель Торо раскрыл детали своей невышедшей экранизации «Тёмной Лиги справедливости»

    25 декабря 2021
    25.12.2021
    892
    2 минуты на чтение
    Гильермо дель Торо раскрыл детали своей невышедшей экранизации «Тёмной Лиги справедливости»

    Гильермо дель Торо поделился деталями многострадальной киноадаптации «Тёмной Лиги справедливости», которая так и не увидела свет.

    Первоначально режиссёр готовился снять свою версию «Тёмной Лиги справедливости» ещё в 2015 году, но Warner Bros. долгое время не запускала ленту в работу. В результате из-за повышенной занятости дель Торо был вынужден перейти лишь к продюсерским обязанностям. С тех пор фильм провел много времени в производственном аду, пока он не стал проектом HBO Max, сменив формат и став крупнобюджетным сериалом.

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    Это уже второй постановщик, отказавшийся снимать фильм о тёмных героях вселенной DC.

    Режиссёр рассказал подкасту Happy Sad Confused о своей работе над проектом:

    Я никогда не участвую в проекте без страсти, потому что в любом случае это невероятно сложный процесс. В брак не вступаешь без любви, ты должен сказать: «Я согласен», и знать, что посвятишь по крайней мере год написанию сценария. На создание фильма уйдёт около трёх-четырёх лет, а может пять и больше.

    Он также рассказал о процессе создания персонажей:

    Я думаю, что сценарий, одна из версий которого есть в Интернете, был для меня попыткой найти идеальный баланс химии между этими персонажами. Я взял немного из «Константина» Алана Мура и динамику между Эбби [Аркейн] и Болотной Тварью, взял моменты откровения Мертвеца, когда он вселяется в тела, как он ощущает сознание другого существа. Один из моих любимцев всех времен, Демон Этриган, которого я просто обожаю. Так вот я пытался соединить их вместе. Затанна для меня совершенно иной интересный персонаж, который без особых усилий владеет силой. Я попытался объединить её с Мальчиком-ведьмой Кларионом.

    В завершение дель Торо признался, что он отдаёт предпочтение комиксам DC, нежели Marvel:

    Я был обычным парнем из Вашингтона, и больше всего я любил этих персонажей, я знаю о них слишком много. Даже в этой любви к монстрам мне ближе DC. У Marvel были Леший и Морбиус, но для меня меланхолия и красота фильмов о Болотной твари — и классической версии Лена Уэйна и Райтсона, и интерпретации Алана Мура, просто великолепны. Я думаю, что это одно из величайших творений комиксов.

    «Тёмная Лига справедливости» — комикс издательства DC, который рассказывает о команде супергероев с «тёмными» силами. В неё входят Джон Константин, Мертвец, Мадам Занаду, Шейд и Затанна. Больше всего из этой команды известен оккультист Джон Константин.

    Согласно новостям от начала 2021 года, киноадаптация «Тёмной Лиги справедливости» всё ещё находится в планах HBO Max, над ней работает Дж. Дж. Абрамс. Однако деталей о проекте практически неизвестно.

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