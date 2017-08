Глава студии Telltale Games по коммуникации Джоб Штауффер на фестивале Gamescom 2017 выступил с неожиданным предложением. Он заявил, что был бы не прочь увидеть игру по сериалу «Чёрное зеркало» от своей студии.

Кроме того, глава отдела по коммуникациям высказал мнение, что студия стала посредником между играми и телевидением.

Режим истории в Minecraft — это совсем не то, что The Wolf Among Us. В ней есть схожие механики и схожий формат, но это всё лишь узнаваемый почерк Telltale Games. Будет ли наш формат эволюционировать и меняться? Да. Будет ли он меняться всё время одинаково? Совершенно точно нет.