Глава студии Telltale Games по коммуникации Джоб Штауффер на фестивале Gamescom 2017 выступил с неожиданным предложением. Он заявил, что был бы не прочь увидеть игру по сериалу «Чёрное зеркало» от своей студии.
Я большой поклонник «Чёрного зеркала» и творчества Чарли Брукера. Это невероятный сериал, каждый сезон выносит мозг.
Это моё личное желание, пожалуйста, не путайте это с тем, над чем мы работаем на самом деле. Но, Чарли, если вы меня слышите, — мы хотели бы, я хотел бы сделать что-нибудь по мотивам «Чёрного зеркала».
Джоб Штауффер
Кроме того, глава отдела по коммуникациям высказал мнение, что студия стала посредником между играми и телевидением.
Режим истории в Minecraft — это совсем не то, что The Wolf Among Us. В ней есть схожие механики и схожий формат, но это всё лишь узнаваемый почерк Telltale Games. Будет ли наш формат эволюционировать и меняться? Да. Будет ли он меняться всё время одинаково? Совершенно точно нет.
Джоб Штауффер
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