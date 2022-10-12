Главные отсылки к кинематографу из опенинга «Человека-бензопилы»

В опенинге «Человека-бензопилы», премьера которого состоялась 11 октября, полно отсылок к кинематографу и не только.
Издание IGN покадрово сравнила референсы, а мы перечислили их в текстовом формате.
- «Божественная комедия»;
- «Бешеные псы»;
- «Техасская резня бензопилой»;
- «Криминальное чтиво»;
- «Проклятые. Противостояние»;
- «Старикам тут не место»;
- «Однажды в Голливуде»;
- «Нападение помидоров-убийц»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Лестница Иакова»;
- «Константин»;
- «Большой Лебовски»;
- «Тор: Любовь и Гром»;
- «Евангелион»;
- «Бойцовский клуб»;
- Fujimoto Explosion;
- Perspective.
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