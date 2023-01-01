«Господь оставил тебя» — трейлер хоррора «Призрак у озера

«Русский репортаж» поделился трейлером южнокорейского хоррора под названием «Призрак у озера».

По сюжету после смерти сына многодетная семья священника забирает из приюта ребенка по имени Исаак, который плохо видит, но обладает сверхчувствительными способностями. И он уверен, что в доме живет его мертвый предшественник.

За постановку и сценарий отвечает малоизвестная Ким Джин-ён — это ее режиссерский дебют.

Премьера в России состоится 27 апреля.