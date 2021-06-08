Харрисон Форд и нацистская техника на первых кадрах со съемок «Индианы Джонса 5»

В Великобритании стартовало производство «Индианы Джонса 5», после чего в сети сразу же появились первые кадры со съемок грядущей картины.
Разумеется, на некоторых из них засветился Харрисон Форд собственной персоной в своей фирменной шляпе.
Также на съемках используют различную технику с нацистской символикой, среди которых бронированный поезд и ретроавтомобили.
SPOILER WARNING ..
Yorkshire newspaper shared these images from were they’re filming Indiana Jones 5 and I’m 🙀 pic.twitter.com/QojfSXN3zx
— Han Solo scoundrel for hire (@nerfherder76) June 6, 2021
Часть съемок разворачивается в графстве Нортамберленд на территории замка Бамборо — есть даже небольшой ролик оттуда.
https://twitter.com/TheSandK/status/1401185379986849792?s=20
Напомним, постановкой и сценарием занимается Джеймс Мэнголд, работавший над «Логаном» и «Ford против Ferrari». А Стивен Спилберг выступает лишь в качестве продюсера картины.
В России «Индиана Джонс 5» должен выйти 28 июля 2022.
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В актёрском составе уже значатся Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж и Мадс Миккельсен.
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