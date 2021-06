Харрисон Форд и нацистская техника на первых кадрах со съемок «Индианы Джонса 5»

В Великобритании стартовало производство «Индианы Джонса 5», после чего в сети сразу же появились первые кадры со съемок грядущей картины.

Разумеется, на некоторых из них засветился Харрисон Форд собственной персоной в своей фирменной шляпе.

Также на съемках используют различную технику с нацистской символикой, среди которых бронированный поезд и ретроавтомобили.

Yorkshire newspaper shared these images from were they’re filming Indiana Jones 5 and I’m 🙀 pic.twitter.com/QojfSXN3zx

— Han Solo scoundrel for hire (@nerfherder76) June 6, 2021