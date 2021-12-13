«Хочешь поиграть со мной?» — три отрывка из «Человека-паука: Нет пути домой»

Sony продолжает «бомбить» промо-материалами по «Человеку пауку: Нет пути домой», на этот раз компания опубликовала несколько отрывков из грядущего супергеройского блокбастера.

В первом Питер Паркер сражается с Доктором Осьминогом на мосту, во втором — летает на паутине вместе с ЭмДжей, а в третьем — просит Доктора Стрэнджа о помощи.

Напомним, в фильме появятся многие знакомые злодеи дружелюбного соседа: Электро, Ящер, Зеленый гоблин, Песочный человек и Доктор Осьминог. Также, по слухам, в картину заглянут Люди-пауки в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» в России состоится 15 декабря.