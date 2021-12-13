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    Новости

    «Хочешь поиграть со мной?» — три отрывка из «Человека-паука: Нет пути домой»

    13 декабря 2021
    13.12.2021
    1043
    0 минут на чтение
    «Хочешь поиграть со мной?» — три отрывка из «Человека-паука: Нет пути домой»

    Sony продолжает «бомбить» промо-материалами по «Человеку пауку: Нет пути домой», на этот раз компания опубликовала несколько отрывков из грядущего супергеройского блокбастера.

    В первом Питер Паркер сражается с Доктором Осьминогом на мосту, во втором — летает на паутине вместе с ЭмДжей, а в третьем — просит Доктора Стрэнджа о помощи.

    Напомним, в фильме появятся многие знакомые злодеи дружелюбного соседа: Электро, Ящер, Зеленый гоблин, Песочный человек и Доктор Осьминог. Также, по слухам, в картину заглянут Люди-пауки в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

    Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» в России состоится 15 декабря.

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     Дмитрий Кинский |  23.11.2021

    Подтверждения пока нет.

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     Дмитрий Кинский |  29.11.2021

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