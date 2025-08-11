КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Хоррор «Орудия» лидирует в домашнем прокате — сборы превысили ожидания аналитиков

Андрей Квасков
11 августа 09:48
Хоррор «Орудия» Зака Креггера уверенно стартовал в прокате. За первые выходные он собрал $42,5 млн в США, заняв первенство на местном рынке. Вирусный эффект фильма в социальных сетях сравнивают с «Субстанцией», учитывая такое же большое количество мемов и упоминаний.

Это сумма превзошла ожидания аналитиков — они прогнозировали стартовые сборы в США на $10 млн меньше. Для сравнения, прошлая лента Креггера под названием «Варвар» смогла собрать чуть больше $45 млн за все время проката в кино.

У новой «Фантастической четверки» продолжается спад — на этот раз касса рухнула почти на 60% в США и достигла $230 млн. Мировые сборы составили $430 млн.

Хоррор «Орудия» станет доступен российским кинотеатрам с 14 августа.

Андрей Квасков
