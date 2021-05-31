    3
    Новости

    Хоррор «Тихое место 2» очень хорошо стартовал в прокате

    31 мая 2021
    31.05.2021
    24
    0 минут на чтение
    1

    Хоррор «Тихое место 2» Джона Красински стартовал очень хорошо: за первые четыре дня он собрал в мировом прокате чуть больше 80 миллионов долларов.

    При этом бюджет фильма составляет 61 миллион долларов. Скорее всего, авторы смогут покрыть затраты на производство в ближайшую неделю.

    Из 80 миллионов долларов на США приходятся 58 миллионов. Это очень хороший результат, так как примерно столько же картине прогнозировали на старте в прошлом году, когда изначально должна была состояться премьера.

    Оригинальный фильм ужасов 2018 года прекрасно показал себя в прокате, заработав 340 миллионов долларов во всем мире при бюджете в 17 миллионов.

    В России «Тихое место 2» выйдет 3 июня.

    Читайте также

    У авторов «Тихого места 2» есть идеи для следующего фильма

    У авторов «Тихого места 2» есть идеи для следующего фильма

     Дмитрий Кинский |  26.05.2021

    Но пока что никакой конкретики.

    «Тихое место 2»: нет слов, одни монстры! 3

    «Тихое место 2»: нет слов, одни монстры!

     Игорь Хованский |  27.05.2021

    Мир фильма стал шире, монстров в нем – больше, но пугать сильнее они не стали. Зато пикнуть при просмотре всё ещё страшно!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса
    0
    680
    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса

    Трудно поверить, что это экранизация темного постапокалиптического комикса, где поднимались религиозные темы!

    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь 1
    0
    2908
    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь

    Это совокупность из 370 наблюдений за 20 лет.

    Александр Пелевин «Покров-17»
    0
    50820
    Александр Пелевин «Покров-17»: Пелевин, да другой

    Рассказываем, что это за постмодернизм, при чём здесь «Внутри Лапенко» и кто такие ширлики.

    Майя Полумиско «Особенная»
    0
    127723
    Майя Полумиско «Особенная»

    Лине с детства говорят, что она «особенная», поскольку она с детства не может говорить. Мама девочки находит нового логопеда — с крайне экстравагантной методикой.

    Фантасты, прославившиеся в молодом возрасте 11
    0
    99627
    Фантасты, прославившиеся в молодом возрасте

    Писатели, которым удалось добиться успеха еще до тридцати.

    Сериал «Эдем»: скучный рай прекрасных аниматоров
    0
    97653
    Сериал «Эдем»: скучный рай прекрасных аниматоров

    Потенциал сеттинга может быть безграничным, но какой в этом толк, если история настолько скучная и посредственная?

    Стивен Кинг тоже переживает, что ему не удастся прочитать «Ветра зимы»
    0
    103998
    Стивен Кинг тоже переживает, что ему не удастся прочитать «Ветра зимы»

    В предисловии к иллюстрированному изданию «Бури мечей» Нил Гейман поделился диалогом со Стивеном Кингом, который интересовался здоровьем Джорджа Мартина.

    Шарлатаны от медицины: диагноз по ауре, защитные трусы и другие чудо-приборы 22
    0
    111832
    Шарлатаны от медицины: диагноз по ауре, защитные трусы и другие чудо-приборы

    Как опознать медицинского шарлатана, который пытается продать вам коробочку с лампочкой по цене автомобиля.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить