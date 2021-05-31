Хоррор «Тихое место 2» очень хорошо стартовал в прокате

Хоррор «Тихое место 2» Джона Красински стартовал очень хорошо: за первые четыре дня он собрал в мировом прокате чуть больше 80 миллионов долларов.

При этом бюджет фильма составляет 61 миллион долларов. Скорее всего, авторы смогут покрыть затраты на производство в ближайшую неделю.

Из 80 миллионов долларов на США приходятся 58 миллионов. Это очень хороший результат, так как примерно столько же картине прогнозировали на старте в прошлом году, когда изначально должна была состояться премьера.

Оригинальный фильм ужасов 2018 года прекрасно показал себя в прокате, заработав 340 миллионов долларов во всем мире при бюджете в 17 миллионов.

В России «Тихое место 2» выйдет 3 июня.