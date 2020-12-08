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    Новости

    «Худший стриминг-сервис»: Кристофер Нолан выступил против стратегии WB выпускать фильмы и на HBO Max

    8 декабря 2020
    Кот-император
    08.12.2020
    3107
    1 минута на чтение
    «Худший стриминг-сервис»: Кристофер Нолан выступил против стратегии WB выпускать фильмы и на HBO Max

    Кристофер Нолан, как и ранее Legendary Pictures, выступил против решения Warner Bros. о выпуске картин одновременно и на HBO Max. Постановщик назвал сервис «худшим стримингом».

    Некоторые из самых влиятельных кинодеятелей и наиболее значимых кинозвёзд ложились ночью в кровать, думая, что они работают на величайшую киностудию в мире, а проснулись и обнаружили, что работают на худший стриминговый сервис.

    Режиссёр добавил, что у WB уже и так была отлаженная машина распространения контента.

    У Warner Bros. была невероятная машина, позволявшая картине режиссёра выходить везде, и в кинотеатрах, и дома, и пока мы с вами говорим, они её демонтируют. Они даже не понимают, что они теряют. Их решение не имеет экономического смысла, и даже самый неискушённый игрок на Уолл-Стрит может увидеть разницу между нарушением и дисфункцией.

    В своей заметке The Hollywood Reporter приводит комментарии сразу нескольких партнёров Warner Bros., и все выразили недовольство. Так, представители Legendary Entertainment получили письмо о новой стратегии киностудии лишь за 30 минут до того, как его опубликовали в прессе. Теперь Legendary собирается подать в суд.

    Издание отмечает, что руководство Warner Bros. успокаивает партнёров тем, что у фильмов всё ещё будет кинотеатральный прокат, но те всё равно понимают, что картина сразу же попадёт в сеть в хорошем качестве. THR пишет, что студия может компенсировать выплаты участникам — по такой схеме она работает с командой «Чудо-женщины 1984», но пока что о таких намерениях никто не объявлял.

    Решением остались недовольны Дени Вильнёв (его команда делала всё для эффектного кинотеатрального релиза), Джеймс Ганн и Джон М. Чу («В высотах»). При этом Чу когда-то отклонил предложение Netflix, который хотел купить фильм «Безумно богатые азиаты» на свой стриминг.

    При этом издание сравнивает стратегию WB с Disney, которая отправила на стриминги некоторые свои проекты (а часть и вовсе разрабатывает исключительно для стримингов). Оказывается, Disney принимала решения всё-таки пообщавшись с режиссёрами и партнёрами, никаких односторонних решений.

    Отдельно стоит вспомнить, что «Довод» Нолана, который продвигался как «надежда для кинотеатров», собрал по миру 359 миллионов долларов при бюджете в примерно 200 миллионов. В цифре картина выйдет уже 15 декабря.

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     Евгений Пекло |  27.08.2020

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    «Дюна», «Матрица» и другие фильмы WB выйдут на HBO Max параллельно с кинопоказом 1

    «Дюна», «Матрица» и другие фильмы WB выйдут на HBO Max параллельно с кинопоказом

     Кот-император |  03.12.2020

    Компания решила придерживаться той же схемы, что и для «Чудо-женщины 1984».

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    Кот-император
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