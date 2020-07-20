Иллюстратор детских книг Виктор Чижиков ушел из жизни

20 июля ушел из жизни народный художник Виктор Чижиков в возрасте 84 лет — об этом сообщило «АСТ Дети». Причина смерти не уточняется.
Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость — то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей.
С конца 50 годов Виктор иллюстрировал книги и журналы как для детей, так и для взрослых. Он сотрудничал с «Малышом», «Детской литературой», «Мурзилкой», «Вокруг света» и «Веселыми картинками».
А в числе его самых известных работ — «Праздник непослушания», «Три поросенка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной реке» и «Дядя Фёдор, пес и кот». Кроме того, он создал образ олимпийского Мишки — талисмана летних Олимпийских игр 1980 года.
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