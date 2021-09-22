Императорский приём в отрывке из сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Apple опубликовала минутный отрывок из «Основания» — научно-фантастического эпоса по книгам Айзека Азимова (у нас так же переводится как «Академия»).

Фрагмент демонстрирует тронный зал Императора, в котором правитель в исполнении Ли Пейса встречает делегатов.

Ранее компания представила ещё один проморолик, в котором создатели сериала и актёры рассказывали о съёмках. Тот же Дэвид Гойер, шоураннер и сценарист проекта, рассказывает, что «Основание» вдохновило в своё время и «Дюну», и «Звёздные войны», и многие другие фантастические вселенные.

Напомним, сериал рассказывает о крахе и возрождении галактической Империи. Учёный Гэри Селдон (его играет Джаред Харрис) создаёт новую научную дисциплину — психоисторию, которая позволяет ему предвидеть скорый крах государства: цивилизация рухнет, наступят упадок и варварство. Селдон формирует Основание (в других переводах — Академию или Фонд), общество учёных и исследователей, которые посвящают жизнь сохранению знаний. По замыслу Селдона, это позволит Империи восстановиться за тысячу лет — вместо тридцати тысяч.

В основной каст помимо Харриса и Пейса входят Лу Льобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

Экранизация научно-фантастической саги стартует 24 сентября на Apple TV+.