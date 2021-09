Императорский приём в отрывке из сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Apple опубликовала минутный отрывок из «Основания» — научно-фантастического эпоса по книгам Айзека Азимова (у нас так же переводится как «Академия»).

Фрагмент демонстрирует тронный зал Императора, в котором правитель в исполнении Ли Пейса встречает делегатов.

Respect and enjoy the peace. @Foundation_ premieres September 24, only on Apple TV+ #AppleOriginals https://t.co/he2ZVrT92H pic.twitter.com/2kfz3dexOT

— Apple TV (@AppleTV) September 18, 2021