    3
    Новости

    Инсайдер: Final Fantasy XVI анонсируют очень скоро

    4 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    04.08.2020
    3681
    0 минут на чтение
    Инсайдер: Final Fantasy XVI анонсируют очень скоро

    Пользователь ResetEra под ником Navtra рассказал, что в ближайшее время состоится анонс Final Fantasy XVI. По его словам, это произойдет раньше, чем предполагают игроки.

    Инсайдер подчеркнул, что изначально игру должны были представить в рамках презентации Sony в июне, но анонс по неизвестным причинам отложили.

    Согласно его данным, на старте новая игра будет эксклюзивом PlayStation 5, однако деталями он не располагает. Не исключено, что позднее она выйдет на других платформах.

    Прежде Navtra предсказал большинство проектов, которые Sony показала на своем онлайн-мероприятии.

    Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказал, что Sony проведет в августе две презентации — одну из них с фокусом на игры для PS5.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17» 1
    0
    24666
    Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна»: второе рождение классики

    Мастер «новой волны» и любитель литературных игр — наконец-то в переводах, которых он заслуживает.

    Новое фантастическое аниме лета 2020: что стоит смотреть?
    0
    37345
    Новое фантастическое аниме лета 2020: что стоит смотреть?

    Летнее аниме: магические академии, энергичный мордобой, крутые школьники и сиськи (много сисек). Составляем впечатление по первым эпизодам.

    За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»
    0
    44961
    За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»

    Американские соцсети бурлят: организаторов обвиняют в расизме, а Мартину предлагают валить с планеты. Что у них там произошло-то?

    Видео:
    0
    219260
    Видео: обзор уникальной карточной игры Keyforge

    Новое видео от Hobby World.

    Добрый волшебник с запада. Клиффорд Саймак и его книги 17
    0
    88629
    Добрый волшебник с запада. Клиффорд Саймак и его книги

    Жизнь и творчество фантаста, который верил, что Разум всенепременно победит страх и недоверие.

    Какие фильмы посмотреть в августе 2020? Зомби, русалки и Киану Ривз 9
    0
    95123
    Какие фильмы посмотреть в августе 2020? Зомби, русалки и Киану Ривз

    Пришельцы в Москве, зомби в Корее, русалка в Париже, а Киану Ривз — в аду.

    Сериалы 2020, которые вы могли пропустить на карантине (а зря!)
    0
    137157
    Сериалы 2020, которые вы могли пропустить на карантине (а зря!)

    Кратко рассказываем о десяти проектах, на которые стоит обратить внимание: от технотриллера про детерминизм до продолжения вампирского мокьюментари.

    «Благие знамения»: чего ждать от продолжения и ждать ли его вообще?
    0
    169873
    «Благие знамения»: чего ждать от продолжения и ждать ли его вообще?

    Нил Гейман размышляет о продолжении не просто так — вместе с Пратчеттом они когда-то успели сочинить сюжет для второй книги!

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить