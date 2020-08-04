Инсайдер: Final Fantasy XVI анонсируют очень скоро

Пользователь ResetEra под ником Navtra рассказал, что в ближайшее время состоится анонс Final Fantasy XVI. По его словам, это произойдет раньше, чем предполагают игроки.

Инсайдер подчеркнул, что изначально игру должны были представить в рамках презентации Sony в июне, но анонс по неизвестным причинам отложили.

Согласно его данным, на старте новая игра будет эксклюзивом PlayStation 5, однако деталями он не располагает. Не исключено, что позднее она выйдет на других платформах.

Прежде Navtra предсказал большинство проектов, которые Sony показала на своем онлайн-мероприятии.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказал, что Sony проведет в августе две презентации — одну из них с фокусом на игры для PS5.