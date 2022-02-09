Инсайдер: Руперт Френд сыграет Гранд-инквизитора

По данным портала Bespin Bullentine, специализирующегося на новостях по «Звёздным войнам», в сериале про Оби-Вана Кеноби появится один из ключевых злодеев из мультсериалов — Гранд-Инквизитор. И сыграет его Руперт Френд («Хитмэн», «Родина»).
Информацию подтвердил и автор Making Star Wars Джейсон Уорд.
Гранд-Инквизитор — чувствительный к Силе мужчина-пау’ан. Некогда он служил стражем Храма Джедаев, но в последние годы Галактический Республики он покинул джедаев и примкнул к Дарту Сидиусу. Будучи последователем Императора, он выполнял его приказы по уничтожению выживших джедаев.
Сериал «Кеноби» должен стартовать в этом году. Точной даты выхода нет, но намёки гласят, что он стартует в мае. Шоу расскажет о новой встрече учителя и ученика — спустя десять лет после событий «Мести ситхов».
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