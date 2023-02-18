Инсайдер: Стивен Моффат вновь станет сценаристом «Доктора Кто»

Надёжный инсайдер ViewerAnon намекает, что к работе над «Доктором Кто» возвращается Стивен Моффат, который был шоураннером сериала с 5 по 10 сезон. Неизвестно, напишет он несколько эпизодов с новым Доктором Шути Гатвой или станет постоянным автором сценария. Напомним, что новым шоураннером стал Расселл Т. Дэвис, который трудился над 1-4 сезонами сериала.

А Mirror поделились кадрами со съёмок нового сезона с Доктором в исполнении Шути Гатвы и Милли Гибсон, сыгравшей роль спутницы нового Доктора. Судя по обстановке, это съёмки рождественского спецвыпуска, который недавно был анонсирован Расселл Т. Дэвисом.