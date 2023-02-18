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    Новости

    Инсайдер: Стивен Моффат вновь станет сценаристом «Доктора Кто»

    18 февраля 2023
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    18.02.2023
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    Инсайдер: Стивен Моффат напишет несколько эпизодов «Доктора Кто»

    Надёжный инсайдер ViewerAnon намекает, что к работе над «Доктором Кто» возвращается Стивен Моффат, который был шоураннером сериала с 5 по 10 сезон. Неизвестно, напишет он несколько эпизодов с новым Доктором Шути Гатвой или станет постоянным автором сценария. Напомним, что новым шоураннером стал Расселл Т. Дэвис, который трудился над 1-4 сезонами сериала.

    А Mirror поделились кадрами со съёмок нового сезона с Доктором в исполнении Шути Гатвы и Милли Гибсон, сыгравшей роль спутницы нового Доктора. Судя по обстановке, это съёмки рождественского спецвыпуска, который недавно был анонсирован Расселл Т. Дэвисом.

    Инсайдер: Стивен Моффат вновь станет сценаристом «Доктора Кто» Инсайдер: Стивен Моффат вновь станет сценаристом «Доктора Кто» 1 Инсайдер: Стивен Моффат вновь станет сценаристом «Доктора Кто» 2 Инсайдер: Стивен Моффат вновь станет сценаристом «Доктора Кто» 3 Инсайдер: Стивен Моффат вновь станет сценаристом «Доктора Кто» 4

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