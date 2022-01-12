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    Новости

    Инсайдер: съёмки третьего сезона «Мандалорца» приостановили из-за пандемии

    12 января 2022
    12.01.2022
    676
    0 минут на чтение
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    Портал Bespin Bulletin сообщает, что съёмочная команда «Мандалорца» приостановила работу над третьим сезоном. И дело тут не в том, что кто-то из группы заразился — съёмки свернули из-за ухудшения обстановки в целом, количество случаев заражения штаммом омикрон в последние дни всё больше.

    Как сообщает автор, съёмки могли возобновить в начале года, но к работе так и не вернулись. И точной даты возобновления команда пока что назвать не может. Инсайдер отмечает, что негласно приостанавливается работа и над другими проектами — например, над новым сезоном «Звёздный путь: Пикар».

    Reuters отмечает, что число госпитализированных с ковидом достигло рекордных 132,6 тысяч человек.

    Съёмки «Мандалорца» стартовали в конце сентября на студии Manhattan Beach. Они должны были продлиться до марта, а там эстафету планировали передать съёмочной команде «Асоки». По всей видимости, «Асоку» могут начать снимать позже. На график уже отснятых сериалов пандемия повлиять не должна — в этом году мы ждём «Кеноби» и «Андора».

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     Александр Стрепетилов |  23.12.2021

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

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