Инсайдер: съёмки третьего сезона «Мандалорца» приостановили из-за пандемии

Портал Bespin Bulletin сообщает, что съёмочная команда «Мандалорца» приостановила работу над третьим сезоном. И дело тут не в том, что кто-то из группы заразился — съёмки свернули из-за ухудшения обстановки в целом, количество случаев заражения штаммом омикрон в последние дни всё больше.

Как сообщает автор, съёмки могли возобновить в начале года, но к работе так и не вернулись. И точной даты возобновления команда пока что назвать не может. Инсайдер отмечает, что негласно приостанавливается работа и над другими проектами — например, над новым сезоном «Звёздный путь: Пикар».

Reuters отмечает, что число госпитализированных с ковидом достигло рекордных 132,6 тысяч человек.

Съёмки «Мандалорца» стартовали в конце сентября на студии Manhattan Beach. Они должны были продлиться до марта, а там эстафету планировали передать съёмочной команде «Асоки». По всей видимости, «Асоку» могут начать снимать позже. На график уже отснятых сериалов пандемия повлиять не должна — в этом году мы ждём «Кеноби» и «Андора».