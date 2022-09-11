Искусственный интеллект создаст полнометражный фильм практически с нуля

Немецкий экспериментатор Фабиан Штельцер намерен создать фильм при помощи искусственного интеллекта. Он опубликовал первые наработки — сцену из будущей ленты, которая получила название «Соль».

В этом ролике всё создано нейросетью, кроме голоса, — он принадлежит автору идеи.

Сюжет вращается вокруг группы космонавтов, которые обнаружили на неизведанной планете странное вещество искусственного происхождения.

Сценаристом, режиссёром, оператором и монтажёром картины выступит нейросеть. Штельцер планирует использовать для создания фильма общедоступные программы Midjourney, DALL-E 2 и Stable Diffusion. Каждая из нейросетей получит свою задачу: одна будет отвечать за генерацию изображения, другая — за голоса персонажей, а третья будет использована для создания спецэффектов.

Фабиан Штельцер намерен стать первым, кто испытает искусственный интеллект в кинематографе и проверит способность ИИ создать полнометражный фильм практически с нуля. Для работы искусственному разуму предоставлены лишь завязка сюжета и описание общей стилистики — не будет ни актёров, ни декораций, ни съёмочной группы.