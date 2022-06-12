Изначально Гривуса в «Звёздных войнах» должен был озвучить Гэри Олдмен

Британский актер Гари Олдман рассказал подкасту Happy Sad Confused, что изначально он получил роль в приквелах «Звездных войн». И, не поверите, это была роль злодея генерала Гривуса, дебютировавшего в «Мести ситхов»!

Олдман не сразу вспомнил имя своего персонажа:

Ну, я озвучивал «Звездные войны»… кажется, генерала Гривуса?

Олдман объяснил, что некоторые правила профсоюзного кинопроизводства в Австралии, где снимался фильм, не позволили Джорджу Лукасу использовать его голос. Но он успел записать некоторые реплики и поработать с легендарным режиссёром. Но своё предполагаемое участие в более поздней трилогии сиквелов актёр опроверг:

Лукас направлял меня всё то время, и да, он был потрясающим. Никаких сожалений по этому поводу, но всё остальное — слухи.

В итоге в фильмах (и последующих анимационных проектах) Гривуса озвучил Мэтью Вуд, недавно сыгравший Биба Фортуну в сериале «Книга Бобы Фетта».

Примерно в то же время Олдман принял участие в других масштабных франшизах, таких как трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь» и фильмы о Гарри Поттере, начиная с «Узника Азкабана» Альфонсо Куарона.

Некоторые пользователи интернета решили представить, как бы звучал Гривус, если бы его всё-таки озвучил Гари Олдман.