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    Новости

    Изначально Гривуса в «Звёздных войнах» должен был озвучить Гэри Олдмен

    12 июня 2022
    12.06.2022
    405
    1 минута на чтение
    Гари Олдман мог озвучить генерала Гривуса в «Звёздных войнах»

    Британский актер Гари Олдман рассказал подкасту Happy Sad Confused, что изначально он получил роль в приквелах «Звездных войн». И, не поверите, это была роль злодея генерала Гривуса, дебютировавшего в «Мести ситхов»!

    Олдман не сразу вспомнил имя своего персонажа:

    Ну, я озвучивал «Звездные войны»… кажется, генерала Гривуса?

    Олдман объяснил, что некоторые правила профсоюзного кинопроизводства в Австралии, где снимался фильм, не позволили Джорджу Лукасу использовать его голос. Но он успел записать некоторые реплики и поработать с легендарным режиссёром. Но своё предполагаемое участие в более поздней трилогии сиквелов актёр опроверг:

    Лукас направлял меня всё то время, и да, он был потрясающим. Никаких сожалений по этому поводу, но всё остальное — слухи.

    В итоге в фильмах (и последующих анимационных проектах) Гривуса озвучил Мэтью Вуд, недавно сыгравший Биба Фортуну в сериале «Книга Бобы Фетта».

    Примерно в то же время Олдман принял участие в других масштабных франшизах, таких как трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь» и фильмы о Гарри Поттере, начиная с «Узника Азкабана» Альфонсо Куарона.

    Некоторые пользователи интернета решили представить, как бы звучал Гривус, если бы его всё-таки озвучил Гари Олдман.

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