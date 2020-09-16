Jedi: Fallen Order, Borderlands 3 и Pathfinder — что купить на распродаже в PS Store

В PlayStation Store началась очередная распродажа — на этот раз с двойными скидками для подписчиков PS Plus. Мы по традиции собрали в одной материале самые заманчивые предложения.

Предложением недели стало стандартное издание ремейка Resident Evil 3, которое сейчас можно купить за 1749 рублей. Без акции игра стоит 3499 рублей.

Акция завершится 1 октября.