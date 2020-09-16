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    Jedi: Fallen Order, Borderlands 3 и Pathfinder — что купить на распродаже в PS Store

    16 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    16.09.2020
    2182
    1 минута на чтение
    Jedi: Fallen Order, Borderlands 3 и Pathfinder — что купить на распродаже в PS Store

    В PlayStation Store началась очередная распродажа — на этот раз с двойными скидками для подписчиков PS Plus. Мы по традиции собрали в одной материале самые заманчивые предложения.

    Предложением недели стало стандартное издание ремейка Resident Evil 3, которое сейчас можно купить за 1749 рублей. Без акции игра стоит 3499 рублей.

    Акция завершится 1 октября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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