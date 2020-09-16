Jedi: Fallen Order, Borderlands 3 и Pathfinder — что купить на распродаже в PS Store

В PlayStation Store началась очередная распродажа — на этот раз с двойными скидками для подписчиков PS Plus. Мы по традиции собрали в одной материале самые заманчивые предложения.
Предложением недели стало стандартное издание ремейка Resident Evil 3, которое сейчас можно купить за 1749 рублей. Без акции игра стоит 3499 рублей.
- Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition — 2464 / 2029 рублей (было 2899 рублей);
- Snowrunner — 2799 / 2099 рублей (было 3499 рублей);
- World War Z: GOTY Edition — 2087 / 1275 рублей (было 2899 рублей);
- Shenmue III — 2379 / 1259 рублей (было 3499 рублей);
- Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition — 3749 / 2499 рублей (было 4999 рублей);
- The Outer Worlds — 2624 / 1749 рублей (было 3499 рублей);
- Borderlands 3 Deluxe Edition — 3749 / 2499 рублей (было 4999 рублей);
- Greedfall — 2143 / 1087 рублей (было 3199 рублей);
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 1655 / 1011 рублей (было 2299 рублей);
- Warhammer: Chaosbane Magnus Edition — 2989 / 1379 рублей (было 4599 рублей);
- Mortal Kombat 11 — 2399 / 1599 рублей (было 3199 рублей);
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 3952 / 2005 рублей (было 5899 рублей);
- Metro Exodus — 1609 / 919 рублей (было 2299 рублей);
- Spyro Reignited Trilogy — 1874 / 1249 рублей (было 2499 рублей);
- Dishonored 2 — 861 / 573 рубля (было 1149 рублей);
- Shadow of the Tomb Raider — 2274 / 1049 рублей (было 3499 рублей).
Акция завершится 1 октября.
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